В СПЧ признали случаи пыток в саратовской больнице ФСИН

В Совете по правам человека (СПЧ) признали случаи пыток в саратовской туберкулезной больнице ФСИН после визита туда. Об этом сообщил член Совета Андрей Бабушкин, его слова передает «Интерфакс».

По его словам, осужденные рассказали членам совета о многочисленных случаях издевательств и пыток.

«В основном это делалось с двумя целями: первое — чтобы сломить волю людей и заставить их подчиняться, администрация все это делала руками осужденных. Второе — для вымогательства денег», — сказал Бабушкин.

О грядущей проверке колоний 10 ноября сообщила член СПЧ Ева Меркачева. В планах совета с 1 по 7 декабря проверить 20 пенитенциарных учреждений. По ее словам, для членов совета пообещали не чинить препятствий.

5 октября в сети появилось первое видео с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Правозащитник Владимир Осечкин утверждал, что записи были сняты сотрудниками ФСИН России на служебные видеорегистраторы.

Позднее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками и издевательствами в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) ФСИН, находящейся в Саратовской области.