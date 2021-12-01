Белый дом прокомментировал новые контакты между Байденом и Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможную встречу президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, американские власти находятся в контакте с российскими должностными лицами «на ряде уровней». При этом Псаки подчеркнула, что на данный момент ей нечего анонсировать касательно звонков или других вариантов взаимодействия между главами государств.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков раскрыл информацию о подготовке саммита лидеров двух стран. По его словам, ситуация с возможной встречей Путина и Байдена должна проясниться в скором времени. Дипломат рассказал, что на данном этапе речь идет о неочном контакте, что, по его мнению, не уменьшает значимости мероприятия. Однако замглавы МИД указал, что нет полной ясности в каком формате и когда пройдет контакт.

