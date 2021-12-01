Девушка успешно прошла собеседование и получила неожиданный ответ

Пользователь Reddit с ником Donn2302 поделился историей о том, как его невеста получила неожиданный ответ после успешно пройденного собеседования. Мужчина пожаловался, что его возлюбленной отказали в работе из-за того, что она оказалась слишком хороша для вакансии.

«Моя невеста — невероятно талантливый и целеустремленный работник с хорошим опытом», — рассказал автор поста. По его словам, недавно девушка была на собеседовании, у нее остались положительные впечатления. Однако вскоре соискательница получила письмо с неожиданным содержанием. В послании говорилось, что интервьюеру понравилось беседовать с ней, однако ей решили отказать из-за того, что работа будет слишком легкой для нее.

«Я расстроен и мне очень жаль, что моя возлюбленная попала в такую ситуацию», — поделился автор поста. Он спросил у пользователей, что стоит за ответом работодателя и почему его невесту на самом деле решили не брать на работу.

Один из пользователей предположил, что соискатель не готов оплачивать труд работника с хорошим опытом. «Они могут платить меньше человеку, у которого меньше опыта работы», — объяснил он. Другой юзер признался, что ему однажды пришлось специально составить плохое резюме, чтобы получить работу. «Компании обожают нанимать людей, которых они могут чему-то научить, потому что в таком случае они будут платить им мало», — уточнил комментатор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал историю о том, как разругался с родителями из-за своего успеха. По словам мужчины, родственники перестали с ним общаться, когда узнали, что он разбогател, выбрав неугодную семье карьеру.