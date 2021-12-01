В Норвегии выявили первые случаи заражения новым видом COVID-19

Два жителя норвежской коммуны Эйгарден заразились новым омикрон-штаммом коронавируса и стали первыми носителями этого вида инфекции в стране. Об этом сообщается на сайте коммуны.

Власти коммуны сообщили, что заразившиеся новым вариантом COVID-19 граждане недавно путешествовали по Южной Африке. Мэр Эйгардена Том Георг Индревик заявил, что муниципалитет уже связался с Национальным институтом общественного здравоохранения Норвегии и готов принимать меры предосторожности, чтобы остановить распространение болезни.

На сегодняшний день, в Эйгардене уже выпустили указ, который обязывает жителей коммуны надевать маски в общественных местах и входить по санитарным пропускам в рестораны. Кроме того власти муниципалитета получили дополнительные инструкции по дальнейшим мерам от Минздрава Норвегии.

Ранее в Норвегии обнаружили новую мутацию дельта-штамма коронавируса, которой присвоили кодовое название AY.63. Институт общественного здравоохранения сообщил, что этот вариант дельты не опаснее других мутаций. К тому же вакцина показала эффективность против него.