В Госдуме ответили на слова Кулебы после заявления Лукашенко о Крыме

Депутат Затулин заявил, что слова Кулебы после заявления Лукашенко о Крыме ничего не стоят

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о действиях Киева в случае официального признания Крыма Белоруссией ничего не стоят и являются пустой угрозой. Так на них ответил первый зампредседателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что глава МИД Украины «давно уже превратился в штатного пропагандиста вместо министра иностранных дел». По словам Затулина, украинские власти уже отказались от особых отношений с Белоруссией, кроме того, они не смогут принести дополнительно какие-либо проблемы президенту республики, не причинив вреда самим себе.

«Слова Кулебы в сегодняшней ситуации, когда Украина живет то ли в ожидании переворота, то ли военного положения, если судить по заявлениям президента Украины, ничего не стоят и могут быть сведены к нулю», — заключил Затулин.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако, если Минск действительно признает полуостров российским, украинские власти будут действовать «по полной программе».

Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре. Вместе с тем глава государства высказался по поводу своего визита на полуостров. Поездка туда вместе с президентом России Владимиром Путиным будет означать признание Крыма российской территорией, подчеркнул глава республики.