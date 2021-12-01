Большинство украинцев разочаровались в курсе Зеленского

Социологи: больше 65 процентов граждан Украины считают, что страна идет не туда

Украинцы разочаровались в курсе президента страны Владимира Зеленского. Больше 65 процентов граждан Украины уверены, что страна идет не туда. Такие выводы сделали социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) на основе проведенного в конце ноября исследования.

Телефонный опрос респондентов — граждан Украины старше 18 лет — проводился с 26 по 29 ноября 2021 года. В выборке было 1203 человека из всех регионов страны, контролируемых киевскими властями. Максимальная погрешность результатов исследования не превышает 3,2 процента.

Ответы граждан весьма однозначны: 65,9 процента украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении. Еще 15,5 процента выбрали вариант «не знаю» или «трудно сказать». И только 18,6 процента поддерживают нынешний курс развития Украины. Динамика ответов по сравнению с октябрем ухудшилась — в середине осени разочарованных в выбранном Украиной пути было 61,7 процента, а уверенных в его правильности — 22,6 процента.

Большинство украинцев по-прежнему не поддерживают выдвижение действующего президента на второй срок. Против этого шага высказались 58,2 процента граждан страны. Этот результат также хуже для Зеленского, чем прошлый, — в феврале 2021 года решение действующего президента вновь побороться за власть не одобрили бы 57,1 процента.

Ранее КМИС приводил данные, по которым партия бывшего лидера Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» впервые обогнала правящую партию «Слуга народа».