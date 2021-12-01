Суд взыскал с Соболь 317 тысяч рублей в пользу Пригожина

Тверской суд Москвы взыскал с Соболь 317 тысяч за судебные расходы в пользу Пригожина

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любови Соболь о взыскании с нее судебных расходов на сумму 317 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал бизнесмена «Кепка Пригожина».

Сумма была взыскана в рамках иска о защите чести и достоинства бизнесмена.

«Юридическая служба компании "Конкорд" удовлетворена данным результатом и выражает благодарность сотрудникам Тверского районного суда за высокий профессионализм и проделанную работу», — сказано в сообщении канала.

Ранее Пригожин обратился в правоохранительные органы с требованием привлечь Соболь за клевету. По его словам, в размещенном на YouTube ролике юрист ФБК представила «ложные сведения, подрывающие честь и достоинство Пригожина».

Еще один иск о защите чести и достоинства, а также деловой репутации к Соболь и Алексею Навальному Пригожин подавал в ноябре 2020 года. В октябре того же года он подал иск на 7 миллионов рублей к Владимиру Милову и на 5 миллионов рублей к Навальному, после того как те обвинили его в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.