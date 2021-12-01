Венедиктов вспомнил слова Лукашенко о невозможности признать Крым российским

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вспомнил заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о невозможности признать Крым российской территорией. Его слова приводит Telegram-канал «Сказано на Эхе».

«В интервью мне он говорил, что он же был одним из свидетелей, подписантов Будапештского договора в 1994 году, поэтому он говорил: "Я не могу признать Крым российским, потому что Будапештский договор при мне, я уже был президентом". Все оказалось не совсем так или совсем не так», — рассказал Венедиктов.

Он также считает, что, назвав Крым российским, Лукашенко потерял возможность быть посредником в отношениях между Киевом и Москвой.

В среду, 30 ноября, президент Белоруссии назвал Крым де-факто и де-юре российской территорией, а также пообещал посетить полуостров вместе с президентом России Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это заявление очень важным.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.

