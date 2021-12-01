Памятник врачу с ребенком возмутил жителей российского города

Памятник врачу и ребенку в Хабаровске сравнили с «Аленкой» из Нововоронежа

Жители Хабаровска возмутились новым памятником, сделанным в виде фигур врача и ребенка. Появление монумента они обсудили в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, объект появился в сквере на переулке Дьяченко. Он представляет собой фигуру женщины в медицинском халате и со стетоскопом на шее. Одной рукой она опирается на спинку скамьи, а другой держит девочку в комбинезоне. Россияне раскритиковали скульптуру, отметив, что подобные объекты можно использовать для отпугивания птиц. Памятник также сравнили с известной скульптурой «Аленка» из Нововоронежа.

Установку скульптуры в разговоре с РИА Новости прокомментировали представители городской администрации. По словам властей, монумент появился в строящемся сквере, а работы ведутся в рамках муниципально-частного партнерства. Инвестор потратил на проект более 30 миллионов рублей.

Ранее в Крыму раскритиковали фонтан, сделанный в виде стоящей под зонтом девушки в коротком топе и шортах. Жители Севастополя назвали объект убожеством и сравнили с манекеном. Власти заявили, что не согласовывали внешний вид памятника, и пообещали проверить установку объекта.