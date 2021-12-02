Ягудин описал пробы Загитовой в роли ведущей фразой «понял, что будет тяжело»

Алексей Ягудин о пробах Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: понял, что будет тяжело

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин вспомнил о пробах Алины Загитовой в роли телеведущей в проекте «Ледниковый период». Интервью с бывшим спортсменом доступно на YouTube-канале Super.

«Мы попробовали почитать, просто по уху поработать. Я понял, что это будет очень тяжело. Но я спокойно к этому отнесся, потому что вспомнил себя», — описал ситуацию Ягудин. Он добавил, что поначалу Загитовой помогали, но теперь ей стало легче. По словам бывшего фигуриста, спортсменка ни разу не пришла на съемки без подготовки.

1 ноября Загитова поразила фанатов видео со сменой нарядов. Юзеры оценили монтаж и образ спортсменки. За девять часов с момента публикации видео набрало более 57 тысяч лайков.

Фигуристка впервые выступила в роли телеведущей в прошлом сезоне «Ледникового периода». Тогда ее соведущим стал Ягудин.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, а также победительница первенства мира, Европы и финала Гран-при.