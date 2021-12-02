В ЦРУ укрывали насильников детей ради защиты гостайны

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США на протяжении десятилетий скрывало сексуальные преступления сотрудников против детей ради защиты конфиденциальной информации и государственной тайны. Об этом сообщает BuzzFeed News, со ссылкой на внутренние отчеты агентства.

Не менее десяти сотрудников управления были уличены в преступлениях с участием несовершеннолетних. Хотя большинство дел было передано американским прокурорам для судебного разбирательства, только одному члену организации предъявили обвинения. Остальные дела направлялись обратно в ЦРУ для внутреннего рассмотрения, а преступники оставались фактически безнаказанными.

Так, агентство уволило без дальнейшего судебного преследования одного из сотрудников, который совершил половой акт с 2-летним и 6-летним ребенком. Другого сотрудника, купившего детское порно, управления отправило в отставку. Единственный сотрудник ЦРУ, получивший обвинения в преступлениях против детей, дополнительно находился под следствием по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными материалами.

Бывшие чиновники рассказали BuzzFeed News, что прокуратура отказывается возбуждать уголовные дела, так как в случае разбирательства ЦРУ боится потерять контроль над засекреченной информацией.

Юристы агентства опасаются, что при даче показаний обвиняемые могут раскрыть источники и методы.

В октябре стало известно, что члены католического духовенства во Франции за 70 лет подвергли насилию более 200 тысяч детей и призывали жертв хранить молчание ради защиты репутации церковных учреждений. Согласно данным, с 1950 по 2020 год во Французской католической церкви работали более трех тысяч насильников из 115 тысяч священников и других священнослужителей.