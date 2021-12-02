Нутрициолог рассказала о последствиях ежедневного употребления киви

Нутрициолог Анна Дробышева рассказала о последствиях ежедневного употребления киви, сообщает РИА Новости.

По словам Дробышевой, этот фрукт помогает при профилактике болезней сердца и онкологии, ведь самое полезное свойство продукта — сжигание жиров, которые блокируют артерии. Киви, считает эксперт, необходим людям с нарушенным обменом липидов. Он богат витаминами С и В6 и фолиевой кислотой, поэтому является эффективным при профилактике авитаминоза. «Также он стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос. Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты», — сообщила специалист.

Она добавила, что фрукт особенно полезен беременным. Калий, содержащийся в киви, помогает работе сердца малыша и способствует усвоению железа. Избегать употребления киви следует при наличии заболеваний желудка в острой стадии, аллергии или склонности к диарее.

Ранее врач и нутрициолог Мария Тихомирова рассказала о полезных свойствах лука. По ее словам, этот овощ обладает антибактериальными и противовирусными эффектами, содержит серу, что помогает при дезинтоксикации. Кроме того, лук является источником витамина С, а также стимулирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость.

