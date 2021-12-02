Доктор Комаровский развеял популярный миф о вакцинации

Врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг распространенное заблуждение, связанное с временными центрами вакцинации от коронавируса. Врач заверил, что прививаться в общественных местах безопасно. Комментарий доктора прозвучал в эфире программы «Час Голованова» на канале «Украина». Отрывок из выпуска Комаровский опубликовал на своем YouTube-канале.

Он развеял популярный миф о том, что в торговых центрах и других общественных точках, где делают прививки, царит антисанитария, а значит, вакцинироваться там опасно. Комаровский пояснил, что, если человек здоров, прививать его можно без какой-либо дополнительной подготовки.

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Что касается места, где делается укол, в нем должны быть предусмотрены возможности оказания неотложной помощи в случае возникновения острой аллергической реакции. Для этого медики должны иметь два препарата — гормональный и адреналин. По словам Комаровского, в местах, где прививают людей, лекарственные средства имеются и врачи знают, как эти препараты надо вводить при проявлении аллергии. «С учетом этого, по логике, человека можно прививать где угодно: в автобусе, в трамвае, в торговом центре [и так далее]», — подчеркнул телеведущий.

Вместе с тем Комаровский согласился, что в процессе вакцинации, особенно в условиях пандемии, в этих местах должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы — в замкнутом помещении не должно быть толпы людей и очереди. Чтобы решить эту проблему, врач предлагает развернуть во всех городах дополнительные временные пункты вакцинации. В них обязательно должны быть датчик, позволяющий контролировать содержание углекислого газа, приточно-вытяжная система вентиляции, разметка для соблюдения социальной дистанции и предварительная запись для того, чтобы люди не толпились.

Ранее доктор Комаровский собрал главную информацию про омикрон-штамм коронавируса. Медик призвал граждан дождаться итогов исследований нового штамма, а также дал прогноз о снижении эффективности имеющихся вакцин против данной мутации.