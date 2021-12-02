Лавров предложил Блинкену взаимно обнулить все ограничения дипмиссий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров в Стокгольме предложил госсекретарю США Энтони Блинкену взаимно обнулить существующие ограничения в работе дипмиссий. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, ранее Москва выдвинула Вашингтону некоторые предложения, но в четверг, 2 декабря, он сказал госсекретарю, что идеальным было бы отменить все ранее введенные ограничения. Лавров предложил Блинкену «вернуться к нормальному уважительному функционированию наших дипломатических миссий».

В разговоре с госсекретарем Лавров подчеркнул, что спираль взаимных рестрикций, которая была начата еще президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, «уже заводит слишком далеко».

Глава ведомства понадеялся, что «все-таки дойдет до наших американских коллег, что и не в их, и не в наших интересах продолжать подобную ситуацию».

Лавров добавил, что на данный момент Россия не очень видит готовность переговорных партнеров идти на конструктивные шаги.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пригрозила высылкой до 1 июля 2022 года ряда сотрудников дипмиссии США из Москвы в случае, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс. Так дипломат отреагировала на требование США к 54-м российским дипломатам, которых обязали покинуть страну в 2022 году по окончании трехлетнего лимита. «Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом», — объявила Захарова.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, в свою очередь, заявила, что отъезд российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как высылку или карательную меру.