В ЛНР оценили вероятность наступления Киева

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) оценили вероятность наступления Киева. О признаках сообщил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, его слова приводит ТАСС.

Дейнего заявил, что не видит признаков подготовки Украиной наступления в Донбассе.

Ранее представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинцы на линии соприкосновения изменили характер ведения обстрелов с целью расчистить участки фронта для наступления. «Сейчас обстрелы идут в тех местах, где раньше никогда подобного не было. Делают "иголочные уколы", чтобы распылять наши силы и средства. Такие операции обычно проходят перед наступлением», — сказал он.

1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заметила, что в районе конфликта Киев сосредоточил до половины состава ВСУ. Это около 125 тысяч солдат.