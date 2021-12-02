Белый дом подтвердил готовность США ввести новые санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила готовность США ввести новые санкции против России из-за Украины. Ее слова на брифинге передает РИА Новости.

Как сказала Псаки, США выражали «обеспокоенность относительно угрожающей риторики» России и «относительно сообщений о росте числа войск» на границе с Украиной. Она отметила, что Соединенные Штаты контактируют по этому вопросу и с российской, и с украинской стороной, а также подчеркнула, что Белый дом готов использовать санкционные инструменты против России.

Мы не будем колебаться, используя эти инструменты, но будем делать это в тесной координации с нашими партнерами и союзниками Джен Псаки о возможном введении новых санкций против России

Ранее в этот же день Джен Псаки заявила, что США всегда готовы предпринять шаги в сторону введения санкций против России из-за ситуации у границы с Украиной. Однако подобные решения американцы считают нужным обсуждать со своими европейскими союзниками, подчеркнула она.

Точка напряжения

До этого похожее заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, Вашингтон может ввести против России беспрецедентные санкции в случае, если Москва предпримет какие-либо действия, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине. Поддержать Украину готовы не только США, но и все члены НАТО, добавила она.

Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом Виктория Нуланд о возможном введении новых санкций против России

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что использование санкций против России демонстрирует слабость Вашингтона. По ее словам, об этом говорит применение незаконных средств воздействия во внешней политике и отказ от законных возможностей.

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что дипломатические отношения США и России в настоящее время беспрецедентно ухудшились. «Мы видим в целом ухудшение в отношениях Москвы и Вашингтона по всем фронтам: от Ближнего Востока до санкций, Украины, Беларуси, но при этом нет одного какого-то большого конфликта, большой войны», — констатировал он, назвав ситуацию поводом для беспокойства.

«Адские» санкции

С призывом к западным странам поскорее ввести санкции против России выступил и бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, «цена агрессии для [президента России Владимира] Путина должна стать непомерной и невыносимой». До этого он также призвал ввести «адские» санкции против Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса на границе Евросоюза.

С такими же словами на заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД стран-членов НАТО выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, страна «активно работает с партнерами над воплощением комплексного пакета сдерживания», который должен «предотвратить использование Россией худшего сценария действий».

Кроме того, обсуждается и возможность введения санкций в связи с газопроводом «Северный поток-2». Так, демократы Сената Конгресса США согласились рассмотреть пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год, который предполагает введение ограничений за участие в проекте. Однако первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отказался считать санкции США проблемой, так как газопровод не имеет отношения к Вашингтону.