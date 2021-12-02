В России разработали кибербезопасный смартфон для военных

Группа «Аквариус» (входит в Национальную компьютерную корпорацию, НКК) и «Лаборатория Касперского» разработали защищенный смартфон, в том числе для военных и спецслужб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Совладелец НКК Александр Калинин рассказал изданию, что уже выпущена партия из 200 гаджетов. До конца года будет изготовлено еще три тысячи аппаратов. Он уточнил, что это полностью российское устройство. Проект обошелся компании более чем в миллиард рублей.

Смартфон работает на операционной системе KasperskyOS. Она ориентирована на отрасли с высокими требованиями к кибербезопасности, например, промышленность, энергетику, госучреждения, транспорт

В июне заместитель руководителя департамента информационных систем Минобороны генерал-майор Александр Осадчук рассказал, что ведомство создаст для военнослужащих и членов их семей смартфоны отечественного производства и специальные приложения. По его словам, гаджеты будут работать в различных режимах, включая те, «которые позволят обеспечить безопасную связь». Модель телефона для военных будет разрабатываться на базе научного центра, технополиса «Эра». Здесь же идет работа по созданию «цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных».