Пентагон призвал Россию «снизить температуру» из-за ситуации на границе Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Россию быть более открытой в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом он заявил на встрече со своим коллегой из Южной Кореи Со Уком в Сеуле, передает ТАСС.

Остин, комментируя ситуацию на росийско-украинской границе, отметил, что в США надеются на Москву в вопросе «снижения температуры» в регионе. По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что российский президент Владимир Путин будет более открытым, а российские власти будут работать над решением вопросов и проблем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила готовность США ввести новые санкции против России из-за Украины. Как сказала Псаки, США выражали «обеспокоенность относительно угрожающей риторики» России и «относительно сообщений о росте числа войск» на границе с Украиной. Она отметила, что Соединенные Штаты контактируют по этому вопросу и с российской, и с украинской стороной, а также подчеркнула, что Белый дом готов использовать санкционные инструменты против России.

