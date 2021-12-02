Норвежец Клебо отказался поздравить российского лыжника с победой на Кубке мира

Лыжник Терентьев заявил, что норвежец Клебо не поздравил его после победы на Кубке мира

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о реакции соперников на его победу в спринте на первом этапе Кубка мира в Руке. Его слова приводятся на странице «На лыжи!» во «ВКонтакте».

Спортсмен заявил, что лидер норвежской команды Йоханнес Клебо не поздравил его ни на финише, ни на пьедестале. «Только руку пожал. Он молчал, а во время награждения в его глазах расстройство читалось», — отметил он. Терентьев добавил, что постарается работать на максимум, так как после победы почувствовал к себе особое внимание.

30 ноября итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился мнением о причинах напряженных отношений между российскими и норвежскими спортсменами. По его мнению, разногласия связаны с не совсем ясными правилами Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Терентьев выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке 26 ноября. Российский спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 31,9 секунды. На втором месте расположился Клебо, отставший от лидера на 1,1 секунды.