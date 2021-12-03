Белорусские силовики признали правозащитный фонд BYSOL экстремистами

Министерство внутренних дел Белоруссии признало правозащитный фонд BYSOL экстремистским формированием. Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал министерства.
«3 декабря 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившаяся посредством интернет-ресурсов Фонд солидарности BYSOL / Belarus solidarity foundation, включая структурные подразделения voices from belarus и Digital Solidarity», — говорится в сообщении.
Фонд BYSOL основан в 2020 году в ответ на действия белорусских властей по подавлению протестов в стране. Сотрудники фонда помогают гражданам Белоруссии, которые заявляют о политическом преследовании в их отношении, — BYSOL собирает деньги для семей политзаключенных, уволенных по политическим причинам, а также для желающих экстренно покинуть Белоруссию. Фонд также финансирует ряд оппозиционных президенту Белоруссии Александру Лукашенко медиа.
Белорусские силовики в стране ведут активную борьбу с противникам Лукашенко, признавая их ресурсы и их самих экстремистами. В стране возбуждены тысячи уголовных дел по статьям, связанным с экстремизмом и терроризмом, а в выявлении оппозиционеров задействованы не только сотрудники государственной безопасности, но и управление МВД по борьбе с организованной преступностью.
В октябре 2021-го белорусские власти обвинили в уклонении от уплаты налогов главу правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, который был задержан и помещен в СИЗО еще в июле.