Украинские депутаты признались в падении доходов и жизни на накопления

Депутаты Верховной Рады Украины рассказали о падении уровня доходов с приходом в политику, ролик опубликован на официальной странице издания «Страна.ua» в Facebook.

Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что «растянуть желудок очень легко». По его словам, он научился экономить и выставлять рамки своих потребностей. Представитель фракции «Слуга народа» Александр Качура пожаловался, что доходы сильно упали, но средств «в принципе хватает». До включения в состав парламента он занимался бизнесом и юридической практикой, а сейчас вынужден ограничиваться заработной платой. «Получал за один час гонорар 400 долларов. Сейчас у меня есть фиксированная зарплата», — признался он.

Глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия уточнил, что ухудшение его благосостояния видно в декларации. Депутат той же партии Роксолана Пидласа добавила, что начала получать вдвое меньше. «Не хочу кривить душой и говорить, что депутаты плохо живут, но уровень доходов снизился», — подчеркнула она.

Член правящей партии Виталий Безгин признался, что заработной платы ему не хватает. «Объективно, я живу по большей части на накопления. И я честно говорю, что зарплаты, которая есть, учитывая депутатскую деятельность, ее не хватает», — указал он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Александр Журавко рассказал о возможном госперевороте на Украине.

