В России оценили наречение «Северного потока-2» стратегической ошибкой Германии

Сенатор Джабаров назвал публикацию в FAZ о «Северном потоке-2» попыткой давления на ФРГ

Обозначение «Северного потока-2» стратегической ошибкой Германии в публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) — это ангажированная глупость. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее немецкий обозреватель Николас Буссе (Nikolas Busse) написал в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung, что газопровод «Северный поток-2» стал стратегической ошибкой Германии, при этом Россия заложила мину под стабильность и безопасность Европы.

Попытка давления

Джабаров подчеркнул, что «Северной поток-2» — сугубо коммерческий проект, о чем неоднократно заявляла и российская сторона, и ее немецкие партнеры. «Я могу сказать, что это очередная ангажированная глупость, явно проплаченная какими-то политическими силами, которые против развития отношений между Германией и Россией», — добавил он, высказываясь о публикации Буссе.

Сенатор отметил, что «Северный поток-2» в первую очередь выгоден Европе. «Мы можем продать куда угодно, потребителей масса. Но мы не хотим терять связи с Германией, это надежный приобретатель нашего углеводородного сырья», — резюмировал политик.

«Я думаю, что это попытка давления на германское правительство с тем, чтобы они поддались влиянию Штатов и не дали разрешение на ввод в эксплуатацию "Северного потока-2". Но, думаю, сейчас вся эта пена сойдет и станет очевидно, что этот проект экономически выгоден всем сторонам», — заключил Джабаров.

В начале декабря демократы Сената Конгресса США согласились рассмотреть пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год, который предполагает введение санкций за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2».

16 ноября Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией. Строительство газопровода было завершено еще 10 сентября. Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, 6 сентября оператор строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море.