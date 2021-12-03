Дагестанский боец описал конфликт с Емельяненко фразой «будет просить пощады»

Боец Гусейнов о конфликте с Александром Емельяненко: он будет на коленях просить пощады

Дагестанский боец Артур Гусейнов рассказал о конфликте с Александром Емельяненко, который назвал его «дагестанской свиньей», и описал ситуацию фразой «будет просить пощады». Интервью спортсмена доступно на YouTube-канале «Вестник ММА».

Гусейнов заявил, что Емельяненко сам спровоцировал конфликт. По мнению дагестанца, боец переборщил и задел личное. «Конфликт разрешится только в одном случае, когда он будет на коленях просить пощады, что он задел всех дагестанцев», — описал ситуацию Гусейнов.

Конфликт начался, когда Гусейнов прокомментировал в Instagram (на данный момент пост недоступен) поражение Емельяненко в бою с бразильцем Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 106. Гусейнов пристыдил Емельяненко, назвав позорной его форму.

После Емельяненко резко ответил на критику в интервью YouTube-каналу BOSTANOF MMA. «Гусейнов — свинья дагестанская. Это новый формат животных. Был бы он тут, в Москве или Санкт-Петербурге, я бы попросил ребят — его бы в багажнике привезли», — заявил он и вспомнил, как Гусейнов подставлял его и просил деньги перед боями.

40-летний Емельяненко выиграл 28 боев и потерпел девять поражений в поединках по правилам ММА, еще один бой с его участием завершился ничьей. В активе 37-летнего Гусейнова 25 побед при 11 поражениях и одной ничьей.