Стал известен претендент на пост главного военного следователя в России

Временно исполняющим обязанности начальника Главного военного следственного управления (ГВСУ) стал полковник Константин Корпусов, руководивший управлением Следственного комитета России (СКР) по Северному флоту. О претенденте на пост стало известно газете «Коммерсантъ».

По данным издания, решение об этом назначении принял лично председатель СКР Александр Бастрыкин. Именно Корпусов вскоре может быть утвержден на новом посту указом президента. Он известен тем, что его подразделение занималось расследованием ЧП с атомным подводным обитаемым аппаратом АС-31 «Лошарик». Он сгорел в июле 2019 года во время подводных работ в Баренцевом море, в результате чего погибли 14 моряков. До назначения главой управления СКР по Северному флоту Корпусов был заместителем начальника следственного управления СКР по Западному военному округу, которое находится в Санкт-Петербурге. Оттуда родом и Бастрыкин, вероятно, там они познакомились.

Прежний главный военный следователь России генерал-полковник Александр Сорочкин ушел в отставку весной 2020 года после коррупционного скандала. Находящийся под следствием начальник ЦСКА Михаил Барышев написал явку с повинной, в которой сообщил о даче взятки Сорочкину. В отношении генерала была проведена служебная проверка, в ходе которой факт коррупции не подтвердился, и следователи отказались возбуждать против Сорочкина уголовное дело.