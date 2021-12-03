Задержанного ФСБ за призывы к террористической деятельности посадили на 10 лет

В Хабаровском крае задержанный ранее 19-летний житель Комсомольска-на-Амуре сядет на десять лет за содействие террористам. Соответствующий приговор вынес Первый Восточный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Подсудимый по фамилии Бажин признан виновным по статьям 205.1. УК РФ («Содействие террористической деятельности»), 205.2. УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 205.5. («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»). Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, молодой человек добровольно присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Он размещал в Telegram публикации, в которых призывал пользователей к террористической деятельности, а также оправдывал терроризм. Бажин также отправлял деньги боевикам ИГ.