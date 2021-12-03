Воробьев вручил ключи от квартир обманутым дольщикам «Лобня Сити»

Часть дольщиков одного из домов в жилом комплексе «Лобня Сити» 3 декабря получила ключи от квартир, сдачу которых ждали несколько лет. Скоро все 276 дольщиков этого корпуса получат ключи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил жильцов с предстоящим новосельем.

«Приятное событие, вручили ключи. Знаю, что вам пришлось подождать. Я хочу вас поздравить, очень надеюсь, что проблема позади, качество жилья — приемлемое. Теперь предстоят приятные хлопоты — делать ремонт», — поздравил жильцов Андрей Воробьев. По словам губернатора, одна из основных задач — до 2023 года решить проблему дольщиков во всем Подмосковье.

Жилой комплекс «Лобня Сити» — один из крупнейших в городском округе, здесь купили квартиры более 900 человек. В планы входила постройка шести домов, два из которых сдали в 2018 году. Однако застройщик из-за финансовых проблемам не смог завершить процесс строительства. При поддержке правительства Московской области компания возобновила его, и в ближайшее время все дома жилого комплекса будут сданы. С 2020 по 2021 около 400 жильцов двух корпусов получили ключи от своих квартир, а сентябре 2022 года будут восстановлены в правах последние дольщики комплекса.

Жительница жилого комплекса Любовь Антонова также ждала сдачи квартиры несколько лет. По ее словам, одним из преимуществ проживания в этом районе была хорошая экологическая обстановка и наличие леса рядом с домом. «Все достроилось, и мы можем здесь спокойно жить, растить наших детей», — поделилась жительница.