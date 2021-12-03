МакSим показала фигуру на новом фото и впечатлила фанатов своей худобой

Российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, показала поклонникам фотографию, на которой она запечатлена в облегающей одежде, и удивила их своей худобой. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте в пятницу, 3 декабря.

На размещенном снимке 38-летняя знаменитость позирует в светлом помещении. Она одета в черное короткое платье по фигуре, полупрозрачные чулки и туфли на высоких каблуках. Описание к посту, который набрал более 30 тысяч лайков за один час после публикации, МакSим не добавила.

Фанаты высказали свои впечатления о внешнем виде певицы в комментариях. «Настоящая Снегурочка, стройненькая и аккуратненькая», «Девочка с модельной внешностью», «Господи, как исхудала», «Изящная и очаровательная», «Фигура 20-летней девчонки!» — писали они.

В июне стало известно, что МакSим попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Спустя время ее ввели в искусственную кому. В начале августа ее представительница сообщила, что та находится в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя артистку выписали из больницы.

В сентябре МакSим опубликовала первые фото с дочерью после выхода из больницы и также поразила подписчиков худобой. На снимках видно, как сильно похудела певица за время нахождения в медикаментозной коме.