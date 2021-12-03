В США оценили встречу Лаврова и Блинкена

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман прокомментировала переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым. По ее словам, встреча прошла в профессиональном ключе, передает ТАСС.

Шерман оценила встречу Лаврова и Блинкена в Стокгольме. Замгоссекретаря США назвала ее не только очень сердечной и профессиональной, но и прямолинейной.

2 декабря Лавров и Блинкен провели встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. В рамках переговоров они обсудили ситуацию с работой посольств России и США, а также нормализацию кризиса на юго-востоке Украины и процесс по возобновлению иранской ядерной сделки.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным сосредоточится на теме Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что встреча президентов готовится.