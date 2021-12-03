56-летняя модель показала фигуру в белье и взволновала фанатов

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фото в нижнем белье и взволновала поклонников. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 56-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в черном кружевном боди с глубоким декольте и туфлях на каблуках такого же цвета. Поризкова снялась полулежа лицом к фотографу. «Когда я была моложе, я надевала красивое белье для него. Теперь я одеваюсь так для себя. (...) Я никогда не любила свое тело так, как сейчас», — подписала она пост, который набрал почти 60 тысяч лайков.

Фанаты оценили стройное телосложение модели в комментариях. «Ты хорошеешь с годами как вино. Вау!», «Самая прекрасная женщина на планете», «Ты так меня вдохновляешь!», «Как тебе удается оставаться такой стройной?», «Сногсшибательная фигура», «Ты выглядишь невероятно, возраст — это просто цифра», — высказывались они.

В августе пресс Поризковой удивил пользователей сети. Модель поделилась коротким роликом, на котором она двигается под музыку во время съемки в полуобнаженном виде. На ней — черные трусы и серый расстегнутый пиджак, который частично обнажает ее грудь. «Просто восхитительный пресс», — высказались комментаторы.