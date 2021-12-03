Захарова объяснила причины злости Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» объяснила причины злости Запада. По ее словам, западные страны злятся, потому что понимают «красные линии» России, передает РИА Новости.

«Если бы они этого не знали, они бы, я думаю, так не злились», — подчеркнула Захарова.

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1 декабря президент России Владимир Путин призвал Североатлантический альянс дать гарантии нерасширения к границам России. Выступая на коллегии Министерства иностранных дел 18 ноября, он заявил, что Россия является миролюбивым государством, которое хочет формировать «атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве». Однако президент выразил уверенность, что НАТО, напротив, настроен на активную конфронтацию с Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Она подчеркнула, что стремление превратить страну в плацдарм противостояния с Россией чревато серьезными негативными последствиями, такие действия альянса дестабилизируют военно-политическую обстановку в Европе.

