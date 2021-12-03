Бывшую замминистра просвещения Ракову оставили под стражей до весны

Тверской районный суд Москвы вынес решение о продлении срока ареста бывшей замминистра просвещения Марине Раковой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Из постановления следует, что мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 6 марта 2022 года.

2 декабря следователи МВД предъявили экс-чиновнице новое обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве ее мужа Артура Стеценко. По версии следствия, она на посту гендиректором «Фонда новых форм развития образования» по подложным документам оформила супруга, который с 2017-го по 2019 год получил в качестве зарплаты девять миллионов рублей, не исполняя трудовых обязательств.

19 ноября Раковой предъявили обвинение по новому эпизоду: мошенничество, связанное с фиктивным трудоустройством людей в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Она не признает своей вины.