Москва побила рекорд эпохи Брежнева

С начала 2021 года в Москве построено 6,5 миллиона квадратных метров жилья. О результате, значительно превышающем плановые показатели, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Его заявление опубликовано на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Заммэра отметил, что темпы работы строительной отрасли остаются высокими, несмотря на пандемию и ряд неблагоприятных экономических факторов. «Мы не просто досрочно выполнили план по вводу жилья в этом году, но и готовимся к рекордным показателям за последние более чем 50 лет», — подчеркнул Бочкарев.

Он заявил, что текущие показатели по сдаче жилья побили рекорд эпохи Брежнева, когда в 1965 году в Москве построили около пяти миллионов квадратных метров жилплощади. Также Бочкарев отметил, что в столице строятся не только жилье и коммерческие объекты, но и социальная инфраструктура. По его словам, с начала года было сдано 78 школ, детских садов, а также объектов здравоохранения, культуры и спорта. «Хочу подчеркнуть, что год еще не закончен. В течение декабря мы введем в эксплуатацию еще ряд объектов», — заявил заммэра.

Несмотря на рекордные показатели по вводу жилплощади, цены на квартиры продолжают расти как в Москве, так и в других городах России. За год квадратный метр вторичной недвижимости в городах-миллиониках подорожал на 22,5 процента. Стоимость новостроек также выросла на 53 процента по сравнению с ноябрем 2019 года.