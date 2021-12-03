Описан простой способ взлома компьютера

Хакеры начали чаще проникать на компьютеры жертв с помощью зараженных RTF-файлов. Об этом сообщается в отчете компании по кибербезопасности Proofpoint.

В своем исследовании специалисты отметили участившиеся случаи взломов ПК с помощью текстовых документов RTF. Подобные файлы модернизируются таким образом, чтобы после их прочтения открывалась определенная URL-ссылка. После этого злоумышленники могут установить на компьютер жертвы вредоносное ПО, не привлекая внимания.

В описании данного способа взлома говорится, что его чаще всего используют при атаке на корпоративных пользователей и различные предприятия. Это вызвано тем, что сотрудники компаний часто обмениваются текстовыми документами по своей работе. Также антивирусы обычно не обращают внимания на зараженный RTF-файл. «Это несложный метод — он прост и надежен в использовании», — отметили авторы отчета.

Эксперты подозревают в рассылке подобных писем хакеров, находящихся в контакте с различными заинтересованными лицами из России, Китая и Индии. В частности, инженеры Proofpoint уличили в использовании подобного метода группировки Leviathan и Gamaredon, которые связывают с правительством Китая и силовыми структурами России.

В конце ноября эксперты Proofpoint заявили, что северокорейская хакерская группировка Kimsuky нацелилась на исследующих КНДР политологов и ученых. Киберпреступники рассылают фишинговые письма от имени известных в отрасли россиян.