Россияне назвали самые красивые соленые озера страны

Самыми красивыми солеными озерами России признали водоемы Крыма, Астраханской области и Алтайского края. Об этом стало известно из результатов опроса пользователей сети, который провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Так, большинство респондентов (43 процента) сошлись во мнении, что такие крымские озера как Кояшское, Сасык-Севаш, Сакское, Чокракское и Мойнакское являются самыми красивыми минерализированными водоемами. Еще 16 процентов россиян отметили живописность соленых озер Астраханской области — Баскунчака и Тинаки. На третьем месте оказался Алтайский край — озера Большое Яровое, Соленое, Кулундинское, Малиновое и Горькое набрали по 11 процентов голосов.

За озеро Развал (Оренбургская область) проголосовали также 11 процентов участников опроса; Эльтон, Бухулту и Боткуль (Волгоградская область) — выбрали по 7 процентов россиян, Тамбукан (Ставропольский край) и Учум (Красноярский край) — по 4 процента. Водоемы Краснодарского края (Соленое, Ханское), Новосибирской (Горькое) и Омской области (Эбейты, Ульжай) отметили по два процента респондентов.

Ранее в сентябре россияне назвали лучшие озера страны для путешествий осенью. Так, самым популярным водоемом для путешествий стало Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. Кроме того, туристы отметили озеро Байкал в Бурятии, Кояшское озеро в Крыму и Сейдозеро в Мурманской области.