В Госдуме назвали глупым наречение СП-2 стратегической ошибкой Германии

Обозначение «Северного потока-2» как стратегической ошибки Германии в публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) является глупым и необдуманным суждением. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских, его слова приводят «Известия».

Ранее немецкий обозреватель Николас Буссе (Nikolas Busse) написал в колонке для FAZ, что газопровод «Северный поток-2» стал стратегической ошибкой Германии. По его мнению, Россия заложила мину под стабильность и безопасность Европы.

«Трудно понять, чем думал журналист в этот момент. Может, он просто не знает, что Москва уже больше 50 лет поставляет газ в Европу и никогда это не политизировала», — сказал депутат.

Он посоветовал убрать негатив по отношению к России и обратиться к историческим фактам. Ангарский напомнил, что во времена Советского Союза «Газпром» был экономическим партнером Германии и ряда других европейских стран по поставкам газа.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» также заявил, что слова Буссе о стратегической ошибке Германии в ситуации с «Северным потоком-2» являются ангажированной глупостью.