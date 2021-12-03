Обвиняемого в госизмене россиянина связали с делом о продаже должностей в МИД

Арестованный по делу о госизмене Суслов может быть связан с делом о крупном мошенничестве

Россиянин Кирилл Суслов, который был задержан ФСБ и впоследствии арестован в рамках уголовного дела о госизмене, может быть связан с делом о крупном мошенничестве. Об этом пишет MK.RU, также соответствующие сведения представлены в открытых источниках.

Согласно опубликованным данным, речь идет о десяти эпизодах мошеннических действий, совершенных жителем Ханты-Мансийска Сусловым, который работал начальником штаба гражданской обороны отдела материально-технического снабжения в «Центре медицины катастроф» (ЦМК).

Так, в 2016 году злоумышленник заявил коллеге, что готов помочь ей с трудоустройством в МИД и продать должность в российском посольстве в Финляндии. Женщина согласилась на сделку и в течение четырех лет по частям выплачивала ему 2,6 миллиона рублей, однако обещанной работы так и не получила.

Позднее в том же году Суслов выразил готовность помочь новой жертве в заключении госконтракта с МВД и выманил у нее более 1,6 миллиона рублей. В 2019-м он пытался продать шестиколесный вездеход 2004 года выпуска, который стоял на балансе ЦМК: убедив покупателя, что аппарат списан, он заключил договор на сумму 273 тысячи рублей.

Кроме того, мошенник предпринимал попытки продать якобы законсервированный самолет и земельные участки по выгодной цене, которых в действительности не существовало, — получив деньги, мужчина исчезал. Известно, что в ходе некоторых афер он использовал поддельное удостоверение сотрудника ФСБ на имя заместителя начальника 3-го отдела майора Суслова.

В результате в ноябре прошлого года Суслова признали виновным в мошенничестве и назначили наказание в виде пяти лет и девяти месяцев колонии общего режима. Кроме того, осужденному предстоит удовлетворить гражданские иски потерпевших на общую сумму 13,5 миллиона рублей.

О том, что гражданин Суслов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»), был отправлен в СИЗО на два месяца, стало известно в пятницу, 3 декабря. В суде уточнили, что на момент избрания меры пресечения он нигде не работал. Другими подробностями и обстоятельствами дела СМИ не располагают.