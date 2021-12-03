Киев рассказал Германии как «покарать» Россию в случае вторжения на Украину

Посол Украины Мельник рассказал будущему канцлеру Германии Шольцу как вести себя с Москвой

Украина потребовала от Германии пригрозить России «жестким каталогом карательных мер» из-за якобы существующих планов военной агрессии Москвы. Соответствующую просьбу отправил украинский посол в Берлине Андрей Мельник будущему канцлеру Германии Олафу Шольцу. Информацию передает Sputnik.

По соображениям Мельника, в случае российского вторжения на Украину, Германия обязана ввести эмбарго на экспорт газа, нефти, угля и другого сырья из России и запретить любые виды немецких инвестиций в Россию. Кроме того, Берлин призвали заморозить все российские активы за рубежом, а также поспособствовать отключению России от SWIFT. Подготовить документ представитель Киева потребовал к 8 декабря.

«Только такая угроза может своевременно предотвратить новую войну в центре Европы», — рассказал Мельник. Реакция немецких властей на украинские предложения пока неизвестна.

Некоторые украинские политики всерьез опасаются начала масштабного российского вторжения на территорию страны этой зимой. Недавно министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что Москва начнет операцию против Киева уже в конце января 2022 года.

Ранее Мельник уже обращался с руководству Германии с необычными просьбами. В конце ноября он потребовал от Германии репарации за культурный ущерб, нанесенный вермахтом во время Второй мировой войны. Достаточно резкие действия Украины в адрес Германии связывают с неохотным противодействием немецких политиков российскому проекту «Северный поток-2».