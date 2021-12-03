Рестлерша восхитила фанатов своим декольте

Канадская профессиональная рестлерша Кира Маньер-Форстер, известная под псевдонимом Тая Валькирия, предстала перед фанатами в рождественском наряде. Пост доступен в Instagram спортсменки.

38-летняя звезда рестлинга показала свое декольте и восхитила пользователей Instagram. За сутки публикация набрала более 9,4 тысячи лайков.

Американская профессиональная рестлерша Джейд Каргилл опубликовала откровенное фото в черном платье. У спортсменки 750 тысяч подписчиков в Instagram.

С февраля 2021-го Валькирия преставляет World Wrestling Entertainment (WWE). До перехода в ведущую организацию, канадка выступала в Мексике, а также под эгидой Impact Wrestling.