В США назвали способную ударить из Украины по Москве американскую ракету

Оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) армии США в случае размещения на Украине вблизи ее северных границ с Россией способен ударить по Москве, пишет американское издание The Drive.

«Максимальная дальность действия ATACMS составляет около 310 миль (около 499 километров — прим. «Ленты.ру»), а кратчайшее расстояние между Москвой и украинской границей составляет около 280 миль (примерно 450 километров — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Издание называет MGM-140 ATACMS «единственным наземным оружием, находящимся на вооружении у НАТО, которое способно поразить российскую столицу с украинской территории». The Drive отмечает, что в настоящее время не известно о планах альянса размещать подобные комплексы на Украине.

В ноябре президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» выразил надежду на то, что ситуация с Украиной не дойдет до появления красных линий. «Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10 [минут], а в случае размещения гиперзвукового оружия — 5 минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас», — сказал глава государства.