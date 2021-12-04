Непомнящий и Карлсен сыграли вничью очередную партию за титул чемпиона мира

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью седьмую партию матча за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью седьмую партию матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шахматисты в шестой раз за время турнира не смогли выявить сильнейшего. По итогам седьмой встречи счет стал 4:3 в пользу Карлсена. В следующий раз гроссмейстеры встретятся 5 декабря в 15:30 по московскому времени.

В предыдущей партии, которая стала рекордной по длительности, Непомнящий уступил норвежцу. Партия заняла 136 ходов и продлилась почти восемь часов.

Поединок состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк. Для завоевания титула спортсмену нужно набрать 7,5 балла. Ничья оценивается в 0,5 балла, а победа — в одно очко.

Непомнящий впервые в карьере играет за титул чемпиона мира. Карлсен является действующим обладателем мировой шахматной короны.