ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Московский ЦСКА победил в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Армейцы» обыграли соперников с минимальным счетом. Матч прошел в Самаре. Единственный гол во встрече на 75-й минуте забил норвежский хавбек армейцев Эмиль Бохинен. Он воспользовался подачей Чидеры Эджуке и отправил мяч в пустые ворота.

На 20-й минуте противостояния фанаты ЦСКА покинули гостевую трибуну. Акция протеста посвящена массовым задержаниям болельщиков красно-синих после матча предыдущего тура против «Зенита». В знак солидарности с фанатами ЦСКА аналогичные акции провели и болельщики других клубов.

После 17 матчей ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды Алексея Березуцкого 27 очков. У Сочи, который занимает третью строчку — 28 набранных очков и игра в запасе. Самарский клуб расположился на восьмом месте в чемпионате.