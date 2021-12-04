Сомнологи рассказали о способах борьбы с бессонницей и недосыпом

Сомнологи из Швеции рассказали, что из-за нехватки сна могут возникнуть проблемы с вниманием и обучаемостью, а также с кратковременной памятью. О способах борьбы с недосыпом, включая совет больше дышать свежим воздухом, рассказали Сусанна Йернелев и Юн Аксельссон, сообщает Dagens Nyheter.

«Жизнь кажется сложнее обычного, и человеку часто вообще не хочется бодрствовать. Если вы психологически в целом не в лучшей форме, на фоне недосыпания это становится особенно очевидно», — рассказала Йернелев.

Она добавила, что перед сном нужно убирать от себя часы и телефон. Постоянно смотреть на циферблат и думать о том, как быстро уходит время, — дополнительный стресс для организма. Специалист порекомендовала не оставаться в кровати, когда долго не получается заснуть. Хороший способ побороть бессонницу — встать и заняться чем-то спокойным, чтобы место для сна не превратилось в фактор стресса.

По словам Аксельссона, больше всего последствий недосыпа у чувствительных людей, которым всегда сложно сосредоточиться. Чтобы избавиться от недосыпа, сомнолог порекомендовал пить кофе стратегически — то есть пить его перед тем, как взяться за особенно важное дело. Помимо этого нужно постоянно дышать свежим воздухом и, если есть возможность, устроить короткий сон от 5 до 30 минут.

«Новейшие исследования показывают, что во время сна мозг избавляется от остаточных продуктов, и продолжительное недосыпание становится фактором риска развития болезни Альцгеймера. Но насколько велик этот риск, сказать пока нельзя», — добавил специалист.

Ранее врач Александр Калинкин назвал безопасную норму дневного сна. По его словам, спать днем лучше не больше получаса, иначе велик риск, что у человека ухудшиться сон в последующую ночь.