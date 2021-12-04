Названы повышающие риск возникновения инсульта факторы

Ирландские ученые назвали факторы, которые способны повысить риск возникновения инсульта на 30 процентов, сообщает портал Express.

Специалисты отмечают, что инсульт является состоянием, возникающим из-за внезапного затруднения притока крови к мозгу. Данный недуг — одна из главных причин смерти или инвалидности людей во всем мире.

Исследователям удалось выяснить, что гнев является потенциальным триггером для инсульта. Предположительно, приступ должен произойти у человека в течение часа после вспышки гнева или расстройства. Кроме того оказалось, что каждый 20-й пациент до возникновения инсульта выполнял тяжелые физические нагрузки.

«Мы рассмотрели два отдельных триггера. Наше исследование показало, что гнев или эмоциональное расстройство были связаны примерно с 30-процентным увеличением риска инсульта в течение одного часа после эпизода. Шансы были также выше для людей с более низким уровнем образования», — заявил один из ученых, добавив, что тяжелые физические нагрузки способствуют увеличению риска геморрагического инсульта на 60 процентов.

Ранее врач-диетолог, эксперт по семейному питанию Сара Пфлуградт назвала овощи, употребление которых помогает значительно (на 24 процента) снизить риск инсульта у человека. Специалист отметила, что жертвами инсульта ежегодно становятся миллионы людей. Не допустить этого можно благодаря мерам по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, а также соблюдая диету. Лучшими продуктами для этого являются батат и обычный картофель.