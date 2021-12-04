Норвежская лыжница пожаловалась на россиянку на Кубке мира

Норвежка Йохауг о поведении россиянки Сориной на трассе: по моему мнению, это неспортивно

Норвежская лыжница Тереза Йохауг высказала недовольство поведением россиянки Татьяны Сориной во время гонки с раздельным стартом на 10 километров на этапе Кубка мира. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Сорина насколько раз наступала мне на палки. По моему мнению, это неспортивно», — пожаловалась Йохауг и объяснила, что ей пришлось оборачиваться, чтобы понять, что происходит. Спортсменку расстроило такое поведение соперницы в гонке.

Ранее итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился мнением о причинах напряженных отношений между российскими и норвежскими спортсменами. Он заметил, что проблема связана с неясными правилами Международной федерации лыжного спорта, которые спортсмены трактуют по-разному.

Йохауг — олимпийская чемпионка-2010 в эстафете и 14-кратная чемпионка мира. На данный момент спортсменка занимает вторую строчку общего зачета Кубка мира. Сорина — серебряный призер чемпионата мира-2021 в эстафете. Она расположилась на 19-й позиции в общем зачете. В гонке 4 декабря норвежка стала второй, россиянка — восьмой.