Пуск российского «Союза» вновь перенесли

«Роскосмос» сообщил о переносе пуска ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» на сутки из-за непогоды

Пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» со спутниками Galileo с космодрома Куру вновь перенесли из-за непогоды, сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космическими аппаратами Galileo перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

По информации госкорпорации, решение о переносе пуска принято службой безопасности французской стороны по параметрам безопасности КНЕС. Пуск ожидается 5 декабря в 03:19 мск.

Вечером 3 декабря сообщалось, что госкомиссия на космодроме Куру во Французской Гвиане допустила к заправке российскую ракету «Союз» со спутниками Galileo.

В конце ноября сообщалось, что часть пусков российских ракет перенесут на французский космодром Куру. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в 2022 году запланировано четыре пуска ракет с данного космодрома.