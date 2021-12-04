«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

«Спартак» в меньшинстве одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Красно-белые обыграли соперников со счетом 2:1. На 13-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу Виктора Мозеса. На 32-й минуте московская команда осталась в меньшинстве, когда нападающей Александр Соболев получил прямую красную карточку. На третьей минуте добавленного времени в первом тайме Даниил Уткин сравнял счет.

Победный мяч в ворота соперников забил Квинси Промес на 87-й минуте. Полузащитника признали лучшим игроком встречи.

«Спартак» одержал победу впервые за семь матчей. В предыдущих встречах команда дважды проиграла и четыре раза сыграла вничью.

В турнирной таблице «Спартак» занимает девятое место с 23 очками, «Ахмат» с 24 очками идет седьмым.