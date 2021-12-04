Бывший глава НАСА испугался опускающей США до уровня России технологии

Россия и Китай не хотят обмена ядерными ударами больше, чем США, передает американское издание SpaceNews заявление бывшего замминистра обороны по исследованиям и техническим разработкам Соединенных Штатов (при администрации президента Дональда Трампа) Майкла Гриффина.

По его словам, в настоящее время Москва и Пекин располагают менее развитыми конвенциональными вооруженными силами, чем Вашингтон. С другой стороны, наличие гиперзвуковых планирующих аппаратов дает России и Китаю преимущество перед США. «Они могут опустить нас до своего уровня с помощью правильной разрушительной технологии. Гиперзвуковое оружие — именно такая разрушительная технология», — испугался бывший глава НАСА (при администрации Джорджа Буша-младшего).

Гриффин назвал ужасающим соотношение затрат России и Китая на производство ракет, которые могут уничтожить американский авианосец, к его стоимости. «Они запускают ракету стоимостью, может быть, несколько миллионов долларов или даже десятки миллионов долларов, и две или три из них могут уничтожить авианосец», — сказал бывший замминистра обороны.

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По мнению Гриффина, для противодействия российской и китайской угрозе США следует активнее развивать спутниковые группировки, позволяющие отслеживать ракетные угрозы, и на порядок увеличить вложения в разработку собственного гиперзвукового оружия.

Таким образом бывший глава НАСА отреагировал на проведенное в июле Китаем испытание, предположительно, системы частично-орбитального бомбометания.

В декабре 2019 года в колонке на Defense News бывший заместитель министра обороны США по исследованиям и техническим разработкам написал, что Советский Союз проиграл Соединенным Штатам в холодной войне, поскольку вторые предпочитали там, где это возможно, использовать принцип «деньги вместо крови».

В марте 2018 года Гриффин заявил, что в 2020-х годах одним из перспективнейших видов оружия в космическом пространстве станет нейтронная пушка.