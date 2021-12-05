Кардиолог рассказал об опасных последствиях низкого давления

Пониженное артериальное давлении менее опасно, чем гипертония, однако оно грозит сердечным приступом, заявил врач-кардиолог из Германии, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Focus.

Медик опроверг утверждение, что пониженное давление не влияет на здоровье и защищает кровеносную систему и органы. По его словам, гипотония не считается заболеванием, в связи с этим нет точных данных о доле людей с пониженным давлением.

Швингер отметил, что к симптомам гипотонии относятся шум в ушах, слабость, головные боли, а также шаткая походка и аритмия. Он добавил, что гипотензия может быть самостоятельным заболеванием: особенно у худых и высоких людей, которые не занимаются спортом. Также ее может вызвать и дисфункция щитовидки, сердечно-сосудистые заболевания и нейрогенные расстройства.

По его словам, пониженное давление как правило представляет угрозу для пожилых людей. Так, из-за головокружений они могут потерять равновесие и упасть, что может привести к серьезным травмам.

Другая опасность — сердечный приступ. Мужик пояснил, что прежде всего, это касается страдающих ишемической болезнью сердца пациентов.

Ранее кардиолог Мария Чайковская описала две дыхательные практики, которые помогут поднять давление за несколько минут. Эти методы будут полезны гипотоникам, для которых давление 90 на 60 уже привычное явление, и невыспавшимся водителям. Они не подходят людям, которые недавно перенесли инфаркт или инсульт, с повышенным внутриглазным или внутричерепным давлением, грыжами в брюшной стенке и если пониженное давление связано с приемом лекарств.

