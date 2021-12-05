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«Краснодар» обыграл «Сочи» и поднялся на третье место в РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче РПЛ, Виктор Классон отличился дублем
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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 19-й минуте гол нападающего Матео Кассьерра вывел «Сочи» вперед. Затем дублем отличился полузащитник «быков» Виктор Классон, реализовавший на 23-й минуте пенальти и забивший с игры на 52-й. На 86-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после того, как был удален хавбек Гжегож Крыховяк.

После 17 матчей «Краснодар» имеет в активе 28 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда отстает на девять очков от лидирующего «Зенита». «Сочи» располагается на четвертом месте, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Краснодар» примет «Нижний Новгород» 12 декабря, а «Сочи» — московский «Спартак» 13 декабря.

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