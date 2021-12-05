Брата бывшего губернатора Нью-Йорка уволили за помощь по делу о домогательствах

BBC News: телеканал СNN уволил Криса Куомо за помощь брату в деле о домогательствах

Американский телеканал CNN уволил Криса Куомо, брата бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, за помощь своему родственнику по делу о домогательствах и неподобающем поведении сексуального характера. Об этом пишет «Русская служба BBC News».

Популярный телеведущий Крис Куомо оказался отстраненным от работы на телеканале CNN из-за скандала с его братом Эндрю Куомо, которого обвиняют в харассменте. Так, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее представила документы, согласно которым шоумен использовал свои журналистские связи, чтобы помочь команде юристов, представляющих интересы брата.

Отмечается, что Куомо, используя свои источники, пытался выяснить, кто выдвигает обвинения против его брата, с целью выработки тактики защиты на эти заявления.

Куомо сообщил в своем Twitter-аккаунте, что невероятно сожалеет о своем уходе из CNN и считает, что время работы на телеканале было очень ценным для него. Телеведущий работал на телеканале CNN с 2013 года. C 2017-го он вел одну из самых популярных авторских новостных программ Cuomo Prime Time, которая выходила в вечернее время.

Ранее, в августе, международная академия телевидения лишила бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо награды International Emmy Award. Причиной этого стали обвинения Куомо в сексуальных домогательствах. Политик ушел в отставку 10 августа.